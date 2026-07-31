Miss Polski 2026. O koronę powalczą dwie podlasianki. Wiktoria i Julia

Wiele z nich ze szczególnym sentymentem wraca pamięcią do wyprawy na Sri Lankę. To właśnie tam powstała sesja zdjęciowa finalistek w kostiumach kąpielowych marki Relleciga. Dziewczyny stanęły przed obiektywem Radochny Śmigielskiej. Makijaże wykonali wizażyści marki Estée Lauder, o fryzury zadbali specjaliści z Akademii Zaremba, a za stylizację odpowiadała Kasia Cygańska.

To był jeden z niezwykłych etapów konkursu. Pierwsze zdjęcia powstawały w świetle wschodzącego słońca, wśród egzotycznej roślinności i krajobrazów Sri Lanki. sceneria zrobiła swoje, ale

Tegoroczna finałowa dwudziestka czwórka to bardzo różnorodna grupa. Są wśród nich przyszłe lekarki i prawniczki, policjantka, rolniczka, księgowa, tancerki, instruktorki sportu, projektantka mody i dziewczyny rozwijające własne firmy. Niektóre mają za sobą występy w reprezentacji Polski, kontrakty modelingowe i sukcesy sportowe, inne od lat angażują się w wolontariat i pomoc osobom potrzebującym.

Podlasianki

Nasze województwo będą reprezentowały Miss Polski Podlasia 2025 Wiktoria Ptak oraz II wice miss Julia Mariańska. Wiktoria to studentka medycyny English Division na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Spędziła 15 lat w Stanach Zjednoczonych i wróciła do Polski, by spełnić marzenie o zostaniu lekarką. Julia natomiast to studentka zarządzania, od najmłodszych lat odnajduje się między różnymi kulturami i wyzwaniami.

Wielki finał konkursu Miss Polski 2026 odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Galę będzie można oglądać na żywo na antenie Telewizji Polsat.

Transmisja w niedzielę (2.08.) o godz. 19:55 na antenie Telewizji Polsat!