Raz po raz włamywał się do miejskiej toalety! Wiadomo, po co to robił

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-31 19:20

Mieszkaniec Białegostoku aż trzy razy plądrował miejski szalet! Chciał zdobyć gotówkę ze specjalnej kasetki. Ostatnia próba zakończyła się wyrwaniem całego panelu sterującego i spowodowaniem sporych strat. Policjanci złapali złodzieja podczas nocnego spaceru. Podejrzany ma już na koncie podobne wyroki, dlatego za popełnione czyny odpowie jako recydywista.

Dwaj funkcjonariusze prowadzą skutego kajdankami mężczyznę. O zatrzymaniu złodzieja przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Białystok: Zatrzymano złodzieja, który okradał miejski szalet

Policjanci z Białegostoku zatrzymali złodzieja, który raz po raz włamywał się do publicznej toalety na ulicy Legionowej. Z zebranych dowodów wynika, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca 39-latek zakradał się do budynku trzy razy. Głównym obiektem jego zainteresowania zawsze była kasetka, w której gromadzono pieniądze wpłacane przez użytkowników szaletu.

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Ogromne zniszczenia po włamaniu. Złodziej z Białegostoku działał w recydywie

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na początku kwietnia, kiedy to włamywacz uszkodził mechanizm zabezpieczający ścienny pojemnik i uciekł z kwotą około 600 złotych. Kilka dni później wrócił, by ponownie otworzyć skarbonkę i tym razem zabrać stamtąd 1600 złotych. W połowie miesiąca mężczyzna znów się tam zjawił. Tym razem dosłownie wyrwał z mocowań cały panel sterujący, by zdobyć 200 złotych. Niestety poważna dewastacja elektronicznego wyposażenia toalety przyniosła szkody znacznie przewyższające wartość zrabowanych monet, a lokalne władze oszacowały koszty naprawy na blisko 31 tysięcy złotych.

Wykryciem sprawcy kradzieży zajęli się policjanci z białostockiej komendy. 39-latek został złapany w nocy, gdy spacerował chodnikiem. Podejrzany od razu powędrował do celi, a śledczy sformułowali wobec niego trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przewinienia, więc będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Niezwykłe znalezisko w ścianie toalety
toaleta publiczna
Białystok