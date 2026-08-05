Dawid Kwiatkowski, T.Love i TEDE rozgrzali publiczność w Ełku. Za nami koncert Eska Music Tour [ZDJĘCIA]

Za nami koncert Eska Music Tour w Ełku. W piątkowy wieczór na mieszkańców i turystów czekały wyjątkowe koncerty i szereg innych atrakcji. Publiczność ze sceny rozgrzewali Dawid Kwiatkowski, T.Love i TEDE. Na koncert przyszły tłumy. Imprezę poprowadził nasz niezwykle charyzmatyczny prezenter Kamil Nosel. Nie zabrakło też wesołego miasteczka, atrakcji dla dzieci i strefy gastronomicznej.

- Przyjechaliśmy do Ełku na wakacje. Nie wiedzieliśmy nawet, że taki koncert się odbywa. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i zachwyceni - mówi Katarzyna z Warszawy.

- Czekam na koncert Dawida Kwiatkowskiego, jestem jego wielką fanką - zdradza nam mieszkająca w Ełku Ewelina.

Koncert okazał się wielkim sukcesem i przerósł oczekiwania organizatorów.

- Ełk, krótko się pisze, długo pamięta. Dzięki temu koncertowi będziemy pamiętać jeszcze dłużej. Nasi mieszkańcy i turyści zasługują na to, by tu się odbywały najlepsze wydarzenia muzyczne. Jestem dumny i szczęśliwy - mówi prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Na miejsce przybył też nasz letni patrol Eska Summer City z całą masą wakacyjnych eskowych gadżetów. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawili się razem z nami. Szukajcie siebie na zdjęciach :)