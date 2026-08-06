Enej, Norbi i nie tylko. Wielka impreza w Supraślu. Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej

Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej to wydarzenie poświęcone potrawom szczególnie kojarzonym z kuchnią Podlasia. Swoje specjały zaprezentują koła gospodyń wiejskich oraz podlaskie restauracje, które pozostają wierne regionalnym recepturom.
Kulinarna oferta nie ograniczy się jednak wyłącznie do babki i kiszki ziemniaczanej. Podczas imprezy będzie można spróbować również chłodników i innych przysmaków przygotowanych przez wystawców z regionu. Zaplanowano ponadto prezentację rękodzieła, konkursy oraz ocenę dań przez zaproszonych jurorów.
Koncerty w amfiteatrze w Supraślu
Ważną częścią sobotniego wydarzenia będzie program muzyczny. Na scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Norbi oraz Jorrgus. Finałem imprezy będzie koncert zespołu Enej.
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Całość poprowadzi starosta białostocki Jan Bolesław Perkowski, który zaprasza mieszkańców i turystów do wspólnego poznawania smaków regionalnej kuchni. Organizatorem Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej jest powiat białostocki.
Światowe Mistrzostwa w Supraślu 2026 – najważniejsze informacje
Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 8 sierpnia, o godz. 14 w amfiteatrze w Supraślu. W programie znalazły się degustacje regionalnych potraw, konkursy, stoiska z rękodziełem oraz występy muzyczne.