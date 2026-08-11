Dziecko w białostockim Oknie Życia

W placówce przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku, gdzie funkcjonuje Okno Życia, znaleziono niemowlę. Okazało się, że to około dwumiesięczna dziewczynka. Razem z dzieckiem znaleziona została ważna informacja dla służb i medyków. Osoba, która przyniosła niemowlę, napisała na kartce jego imię i datę narodzin. Oprócz tego pozostawiono szczegóły dotyczące szczepień, zdrowia i karmienia. Jak nakazują procedury w takich sytuacjach, odnaleziona natychmiast trafiła pod opiekę specjalistów. Dziecko zostało przetransportowane do placówki medycznej na badania lekarskie.

Dziewczynka w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Badaniami dziecka zajął się Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Wstępne informacje z placówki napawają optymizmem.

- Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu

- powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Aneta Łukowska, pełniąca funkcję rzeczniczki szpitala w Białymstoku.

Tym samym dwumiesięczne dziecko wciąż przebywa na oddziale i jest obserwowane przez lekarzy. Jej przyszłość i prawne uregulowanie sytuacji zależą od rozstrzygnięć odpowiednich urzędów.

Opiekunowie mają 6 tygodni. Co będzie z dzieckiem z Białegostoku?

Zasady funkcjonowania Okien Życia przewidują furtkę bezpieczeństwa dla biologicznych rodziców. Mają oni prawnie zagwarantowany czas na zmianę zdania. Wynosi on równo sześć tygodni od momentu zostawienia niemowlęcia.

W trakcie tych półtora miesiąca rodzice mogą podjąć formalne kroki do odzyskania opieki nad dzieckiem. Jeśli jednak ten czas minie, procedurą zajmą się urzędy, a o losie dziecka zadecyduje ostatecznie sąd rodzinny.

Jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji jest skierowanie dwumiesięcznej dziewczynki do rodziny zastępczej. Jeżeli ta ścieżka zawiedzie, urzędnicy mogą wdrożyć kroki zmierzające do pełnej adopcji.

Białostockie Okno Życia przy ulicy Orlej działa zaledwie od kilku lat. Zostało otwarte przy lokalnym Pogotowiu Opiekuńczym w 2022 roku.

Jego istnienie pozwala na anonimowe i bezpieczne oddanie noworodka w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie sprostać obowiązkom opiekuńczym. Po każdym takim przypadku służby uruchamiają specjalny protokół - dziecko trafia na badania medyczne, a jego sprawę kieruje się do sądu.