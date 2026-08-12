JAGA na trubunach Chorten Areny. To coś więcej niż tylko napis

Paweł Jakubowski
2026-08-12 11:43

Trybunach Chorten Areny w Białymstoku w nowej odsłonie. To za sprawą napisu JAGA, który został ułożony z żółto- czerwonych krzesełek.

Napis
Autor: Jakub Tomasz Gwiazdowski/ Materiały prasowe

Napis powstał z inicjatywy kibiców Jagiellonii. To projekt wybrany przez Białostoczan w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026. Zdobył 5 935 głosów plasując się wśród najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich. 

Wyraz tożsamości

Chorten Arena jest miejscem, które od lat kojarzy się z wielkimi sportowymi emocjami, Jagiellonią i jej kibicami. W ostatnim czasie stadion wypełnia się po brzegi. Dla wielu kibiców to tak zwany drugi dom. Napis JAGA ma być znakiem rozpoznawczym Chorten Areny ale też samego Białegostoku.

  -  Nowy napis jest więc czymś więcej, niż tylko elementem aranżacji trybun. To wyraz tożsamości, sportowej pasji i przywiązania do naszego miasta oraz klubu – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Koszt utworzenia napisu to 340 tysięcy złotych. A kibice zapowiadają kolejne projekty związane z Jagiellonią Białystok

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