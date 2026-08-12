JAGA na trubunach Chorten Areny. To coś więcej niż tylko napis

Trybunach Chorten Areny w Białymstoku w nowej odsłonie. To za sprawą napisu JAGA, który został ułożony z żółto- czerwonych krzesełek.

Autor: Jakub Tomasz Gwiazdowski/ Materiały prasowe