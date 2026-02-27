6,5 tys. zł ekstra od państwa. Od marca będzie jeszcze więcej

Specjalne świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat, funkcjonuje od 1972 roku. Do ubiegłego roku jego wysokość była ustalana indywidualnie – odpowiadała kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin i nie podlegała późniejszej waloryzacji. - Od 2025 roku zasady przyznawania tzw. emerytury honorowej zostały uregulowane ustawowo. Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Obecnie świadczenie wynosi 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Od marca wzrośnie o blisko 350 zł w związku z waloryzacją. Wypłacane jest dożywotnio – jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Coraz więcej stulatków w Polsce i w Podlaskiem

Z danych ZUS wynika, że liczba osób otrzymujących świadczenie honorowe rośnie. W lipcu 2025 roku w całym kraju pobierało je 3 863 seniorów, natomiast na koniec grudnia 2025 roku – już 4 057. Wzrost odnotowano także w województwie podlaskim. Pół roku temu w regionie było 101 stulatków pobierających świadczenie, obecnie jest ich 109.

Najwięcej „premii za wiek” wypłacanych jest w:

województwie mazowieckim – 693 osobom,

województwie śląskim – 422 osobom,

województwie dolnośląskim – 385 osobom.

W Podlaskiem najstarsza beneficjentka w styczniu skończyła 115 lat i mieszka w powiecie sejneńskim. Najstarszy mężczyzna w regionie w lutym ukończył 104 lata – mieszka w Dąbrowie Białostockiej.

Kiedy świadczenie przyznawane jest automatycznie?

Stulatkowie posiadający polskie obywatelstwo, którzy pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują świadczenie honorowe z urzędu. Decyzję wydaje właściwy organ emerytalno-rentowy, m.in. ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Jeżeli dana osoba ma prawo do świadczeń z więcej niż jednej instytucji, świadczenie honorowe przyzna i wypłaci ZUS.

Wniosek muszą natomiast złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie figurują w systemach żadnej z instytucji ubezpieczeniowych. – Wniosek powinny złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie figurują w systemach żadnej z instytucji ubezpieczeniowych, ale spełniają pozostałe warunki, czyli: ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miały centrum interesów życiowych w Polsce. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków ZUS przyzna świadczenie – wyjaśnia rzeczniczka.

