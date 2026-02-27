Zakaz telefonów w szkołach podstawowych. Szefowa MEN stawia sprawę jasno

Nowe przepisy o telefonach na lekcji

Decyzja o zaostrzeniu szkolnych regulaminów zapadła po szerokich konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim, w tym podczas spotkań z cyklu „Kompas Jutra”. Na antenie RMF FM minister edukacji potwierdziła, że resort aktywnie pracuje nad nowymi zapisami prawnymi. Głównym założeniem jest wyeliminowanie telefonów z czasu lekcyjnego. Wyjątkiem będą jedynie sytuacje, w których nauczyciel uzna smartfon za niezbędne narzędzie dydaktyczne w procesie nauczania.

„Po rozmowach z nauczycielami w ramach spotkań »Kompas Jutra« uważam, że powinniśmy ograniczyć użycie telefonu w szkołach i tak, takie zapisy również przygotujemy” – powiedziała Nowacka w rozmowie z RMF FM.

Kluczową kwestią dla uczniów i rodziców pozostaje termin wejścia w życie nowych restrykcji. Wszystko zależy od tempa prac legislacyjnych w parlamencie. Szefowa MEN zaznaczyła, że jeśli proponowane regulacje zostaną połączone z szerszym projektem Koalicji Obywatelskiej, zakaz może zacząć obowiązywać już od 1 września.

Ograniczenia w mediach społecznościowych

Równolegle do zmian w szkołach, trwają prace nad ustawą mającą na celu ochronę dzieci w przestrzeni wirtualnej. Klub Koalicji Obywatelskiej przygotowuje projekt poselski, który ma ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Szczegóły tych rozwiązań, wypracowywanych we współpracy z NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji, zostaną zaprezentowane opinii publicznej w najbliższym czasie.