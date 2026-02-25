Wielkanoc 2026 dużo wcześniej niż rok temu. Dwa tygodnie różnicy

W 2025 roku Niedziela Wielkanocna była obchodzona 20 kwietnia. W 2026 roku święta przypadają 5 kwietnia. Oznacza to, że będą świętowane ponad dwa tygodnie wcześniej niż rok temu. Tak duże przesunięcie w kalendarzu nie jest niczym nadzwyczajnym. Wielkanoc to święto ruchome, dlatego jej data co roku jest inna i może przypadać w szerokim przedziale – od końca marca do drugiej połowy kwietnia.

Skąd wynika zmiana daty?

Termin Wielkanocy ustalany jest według zasad kalendarza liturgicznego. W efekcie, gdy w jednym roku święta wypadają bardzo późno, w kolejnym mogą zostać przesunięte znacznie wcześniej. Różnice sięgające kilkunastu dni nie należą do rzadkości.

W ostatnich latach daty Wielkanocy wyglądały następująco:

2020 – 12 kwietnia

2021 – 4 kwietnia

2022 – 17 kwietnia

2023 – 9 kwietnia

2024 – 31 marca

2025 – 20 kwietnia

2026 – 5 kwietnia

Zestawienie pokazuje, jak duże mogą być wahania – od końca marca do trzeciej dekady kwietnia.

Najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które – zgodnie z tradycją – nastąpiło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Święta poprzedza Wielki Tydzień, obejmujący: Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę.

Centralnym momentem obchodów jest Niedziela Wielkanocna. Dzień później przypada Poniedziałek Wielkanocny, znany jako Lany Poniedziałek.

