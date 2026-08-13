Łapy będą miały nowy dworzec. Wiadomo, kiedy ruszy budowa

Na stacji w Łapach obecnie nie ma budynku dworcowego. Poprzedni, pochodzący z lat 60. XX wieku, został rozebrany w związku z modernizacją linii kolejowej. W 2023 roku samorząd zawarł z PKP porozumienie dotyczące budowy nowego obiektu. Inwestycję ujęto następnie w programie „Dworce Przyjazne Pasażerom”.

Nowy dworzec będzie jednokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni około 220 mkw. i wysokości 6 metrów. Zaplanowano w nim m.in. hol, poczekalnię, ogólnodostępne toalety oraz przestrzeń, którą będzie mógł wynająć samorząd.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, podróżnych z dziećmi oraz większym bagażem. Pojawią się również systemy monitoringu i zabezpieczeń oraz rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie energii.

Zmieni się także otoczenie dworca. Powstaną nowe chodniki i tereny zielone, a przy budynku znajdą się m.in. zadaszone stojaki rowerowe, ławki, kosze oraz tablice informacyjne.

Kiedy powstanie dworzec w Łapach?

Etap projektowania inwestycji został już zakończony. Teraz PKP wybiorą firmę odpowiedzialną za roboty budowlane. Rozpoczęcie prac przewidziano na IV kwartał 2026 roku. Dworzec ma zostać udostępniony pasażerom najpóźniej do końca 2027 roku.

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Stacja Łapy znajduje się przy trasie Rail Baltica. Zatrzymują się tutaj zarówno pociągi PKP Intercity, jak i POLREGIO. Można stąd dojechać m.in. do Białegostoku, Warszawy, Łomży, Olsztyna, Krakowa i Wrocławia.