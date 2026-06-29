Rusza budowa ekspresówki. To odcinek Czarna Białostocka - Białystok Północ

– Jest zielone światło dla inwestycji, na którą mieszkańcy naszego regionu czekali od dłuższego czasu. Województwo podlaskie potrzebuje dróg dobrych, nowoczesnych, ale przede wszystkim bezpiecznych – mówił wojewoda.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest bielska firma Unibep. A budowa 12-to kilometrowego odcinka ma kosztować prawie 350 mln zł. Prace mają zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku.

Co w ramach inwestycji ?

rozbudowę drogi krajowej nr 19 (m.in. dzisiejsza obwodnica Wasilkowa) do parametrów drogi ekspresowej,

przebudowę węzła Wasilków,

budowę obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 10 mostów, przepusty dla pieszych i zwierząt),

budowę zatok autobusowych, przejść i chodników, dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych,

budowa oświetlenia, barier ochronnych , ekranów akustycznych

Od Kłajpedy po Saloniki

Budowa odcinka Czarna Białostocka - Białystok Północ, to już ósmy etap prac na S19..

- Trasa w województwie podlaskim, to 197 km. Decyzja podpisana przez pana wojewodę rozpoczęła realizację ósmego z kolei odcinka budowy - mówi dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Cała droga S19 ma ostatecznie osiągnąć długość ok. 570 km. Prowadzić będzie od przejścia granicznego z w Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok, Lublin i Rzeszów, do przejścia ze Słowacją w Barwinku. Trasa poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok w całości stanowi fragment Via Carpatia, która połączyć ma kraje bałtyckie i Bałkany, rozciągając się od litewskiej Kłajpedy po greckie Saloniki.