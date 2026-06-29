Rusza budowa ekspresówki. To odcinek Czarna Białostocka - Białystok Północ

Paweł Jakubowski
2026-06-29 13:31

Wojewoda podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na budowę ważnej trasy w naszym rejonie. To 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ.

Droga ekspresowa S19 widziana z lotu ptaka, z wiaduktem w poprzek i częściowo przygotowanym terenem pod budowę. W prawym górnym rogu politycy podczas konferencji. Więcej o budowie drogi ekspresowej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: gddkia/ Materiały prasowe

 – Jest  zielone światło dla inwestycji, na którą mieszkańcy naszego regionu czekali od dłuższego czasu. Województwo podlaskie potrzebuje dróg dobrych, nowoczesnych, ale przede wszystkim bezpiecznych –  mówił wojewoda.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest bielska firma Unibep. A budowa 12-to kilometrowego odcinka ma kosztować prawie 350 mln zł. Prace mają zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku.

Co w ramach inwestycji ? 

  • rozbudowę drogi krajowej nr 19 (m.in. dzisiejsza obwodnica Wasilkowa) do parametrów drogi ekspresowej,
  • przebudowę węzła Wasilków,
  • budowę obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 10 mostów, przepusty dla pieszych i zwierząt),
  • budowę zatok autobusowych, przejść i chodników, dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych,
  • budowa oświetlenia, barier ochronnych , ekranów akustycznych 

Od Kłajpedy po Saloniki

Budowa odcinka Czarna Białostocka - Białystok Północ, to już ósmy etap prac na S19.. 
- Trasa w województwie podlaskim, to 197 km. Decyzja podpisana przez pana wojewodę rozpoczęła realizację ósmego z kolei odcinka budowy - mówi dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.
Cała droga S19 ma ostatecznie osiągnąć długość ok. 570 km. Prowadzić będzie od przejścia granicznego z w Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok, Lublin i Rzeszów, do przejścia ze Słowacją w Barwinku.  Trasa poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok w całości stanowi fragment Via Carpatia, która połączyć ma kraje bałtyckie i Bałkany, rozciągając się od litewskiej Kłajpedy po greckie Saloniki.
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