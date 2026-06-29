Rusza budowa ekspresówki. To odcinek Czarna Białostocka - Białystok Północ

– Jest zielone światło dla inwestycji, na którą mieszkańcy naszego regionu czekali od dłuższego czasu. Województwo podlaskie potrzebuje dróg dobrych, nowoczesnych, ale przede wszystkim bezpiecznych – mówił wojewoda.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest bielska firma Unibep. A budowa 12-to kilometrowego odcinka ma kosztować prawie 350 mln zł. Prace mają zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku.
Co w ramach inwestycji ?
- rozbudowę drogi krajowej nr 19 (m.in. dzisiejsza obwodnica Wasilkowa) do parametrów drogi ekspresowej,
- przebudowę węzła Wasilków,
- budowę obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 10 mostów, przepusty dla pieszych i zwierząt),
- budowę zatok autobusowych, przejść i chodników, dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa oświetlenia, barier ochronnych , ekranów akustycznych
Od Kłajpedy po Saloniki
- Trasa w województwie podlaskim, to 197 km. Decyzja podpisana przez pana wojewodę rozpoczęła realizację ósmego z kolei odcinka budowy - mówi dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.