Nowa atrakcja w Białymstoku. Pojawiły się mosiężne kręgi

Paweł Jakubowski
2026-06-24 11:18

Nowa atrakcja, to projekt Kręgi Czasu. Każdy chętny może wybrać się w multimedialną podróż do przedwojennego Białegostoku. Do tego służą mosiężne kręgi. Na razie są trzy, ale będą kolejne.

Młode kobiety w niebieskich sukienkach i białych kozakach tańczą z buławami na tle orkiestry dętej w czerwonych strojach, na ulicy w Białymstoku. Scena sugeruje radosne wydarzenie miejskie, być może związane z nową atrakcją, o której przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Waldemar Kardasz/ UM Białystok / Materiały prasowe

 „Kręgi Czasu” – innowacyjna inicjatywa łącząca historię miasta z nowoczesnymi technologiami. To multimedialna podróż do  Białegostoku sprzed stu lat.  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu Miasta Białystok.

Telefon, kod i podróż w czasie

Mosiężne kręgi znajdą się przy ul. Akademickiej na wysokości Pałacu Branickich, na ulicy Pięknej oraz naprzeciwko Kina Ton. Należy stanąć w jednym z nich, zeskanować telefonem kod QR, a na ekranie smartfona ożyje Białystok sprzed stu lat.

-  Pojawią się zrekonstruowane cyfrowo ulice, budynki, panorama Białegostoku w pełnym kącie 360 stopni i w kolorze. Na użytkowników czeka 40 oznaczonych punktów -  informuje Anna Kowalska z Urzędu Miejskiej w Białymstoku

Spośród 40 wskazanych w aplikacji punktów – sześć jest wyjątkowych. Do pakietu materiałów dołączone są krótkometrażowe etiudy filmowe poświęcone najważniejszym wydarzeniom z dziejów miasta. Autorem scenariuszy jest Krzysztof Szubzda, współautor pełnometrażowej „Czarnej Damy”. 

Inicjatorem całego projektu jest Władysław Bojarczyk – białostoczanin, przedsiębiorca i mecenas kultury. To jego osobisty dar dla miasta. Autorem koncepcji oraz producentem wykonawczym przedsięwzięcia jest Fundacja Bardzo Dziki Wschód.

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Autor: Waldemar Kardasz/ UM Białystok/ Materiały prasowe
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