Nowa atrakcja w Białymstoku. Pojawiły się mosiężne kręgi

„Kręgi Czasu” – innowacyjna inicjatywa łącząca historię miasta z nowoczesnymi technologiami. To multimedialna podróż do Białegostoku sprzed stu lat. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu Miasta Białystok.

Telefon, kod i podróż w czasie

Mosiężne kręgi znajdą się przy ul. Akademickiej na wysokości Pałacu Branickich, na ulicy Pięknej oraz naprzeciwko Kina Ton. Należy stanąć w jednym z nich, zeskanować telefonem kod QR, a na ekranie smartfona ożyje Białystok sprzed stu lat.

- Pojawią się zrekonstruowane cyfrowo ulice, budynki, panorama Białegostoku w pełnym kącie 360 stopni i w kolorze. Na użytkowników czeka 40 oznaczonych punktów - informuje Anna Kowalska z Urzędu Miejskiej w Białymstoku

Spośród 40 wskazanych w aplikacji punktów – sześć jest wyjątkowych. Do pakietu materiałów dołączone są krótkometrażowe etiudy filmowe poświęcone najważniejszym wydarzeniom z dziejów miasta. Autorem scenariuszy jest Krzysztof Szubzda, współautor pełnometrażowej „Czarnej Damy”.

Inicjatorem całego projektu jest Władysław Bojarczyk – białostoczanin, przedsiębiorca i mecenas kultury. To jego osobisty dar dla miasta. Autorem koncepcji oraz producentem wykonawczym przedsięwzięcia jest Fundacja Bardzo Dziki Wschód.