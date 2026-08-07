Mieszkańcy długo na to czekali. Burger King otworzy pierwszy lokal w województwie podlaskim

Alfa Centrum oficjalnie potwierdziło, że Burger King Polska dołączy do grona najemców białostockiej galerii handlowej. Będzie to debiut popularnej sieci nie tylko w stolicy regionu, lecz także w całym województwie podlaskim. - Mamy wiadomość, na którą naprawdę wielu z Was czekało — w Alfa Centrum otwiera się Burger King Polska! - przekazali przedstawiciele centrum handlowego w mediach społecznościowych.

W menu nowego lokalu znajdą się produkty dobrze znane klientom sieci, w tym burgery, frytki oraz inne pozycje charakterystyczne dla restauracji typu fast food. Lokal ma być propozycją zarówno dla osób szukających szybkiego posiłku podczas zakupów, jak i dla klientów odwiedzających galerię w celach towarzyskich.

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Darmowy Whopper dla pierwszych klientów

Na razie nie ujawniono dokładnego terminu uruchomienia restauracji. Z komunikatu Alfa Centrum wynika jedynie, że otwarcie nastąpi wkrótce. Wiadomo natomiast, że sieć przygotowuje promocję na pierwszy dzień działalności lokalu.

Pierwszych 100 osób ma otrzymać za darmo Whoppera, czyli najbardziej rozpoznawalną kanapkę Burger Kinga. Centrum handlowe nie podało jeszcze szczegółowych zasad akcji.

Co ciekawe, w centrum Alfa już za moment zostanie otwarty McDonald's, dziesiąty lokal tej sieci w Białymstoku.

Burger King działa od 1954 roku

Historia Burger Kinga sięga 1954 roku. Marka specjalizuje się w burgerach, a jej najbardziej znanym produktem jest Whopper z wołowiną grillowaną na ogniu. Sieć działa obecnie na ponad 120 rynkach i ma przeszło 19,7 tys. restauracji.

W Polsce Burger King pojawił się w 1992 roku. Od tego czasu lokale sieci zostały otwarte między innymi w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku. Teraz do tej listy dołączy Białystok.