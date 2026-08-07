Wojskowy śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Żandarmeria wyjaśnia

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 17.00 – poinformowała wieczorem w komunikacie Żandarmeria Wojskowa. Zerwana została linia energetyczna średniego napięcia 15 KW.

Żandarmeria sprawdza, czy stało się to z udziałem wojskowego śmigłowca. - Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy, gdzie będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

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Spółka PGE Dystrybucja poinformowała wieczorem PAP, że wskutek tej awarii bez prądu było 40 odbiorców.