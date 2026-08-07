Wojskowy śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Żandarmeria wyjaśnia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-08-07 10:02

Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia, czy z udziałem wojskowego śmigłowca doszło do zerwania linii energetycznej w Zaciszu w gminie Zabłudów w woj. podlaskim. Śmigłowiec, który odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy. Będzie sprawdzany.

Wojskowy śmigłowiec Mi-2 w locie na tle nieba. O incydencie z linią energetyczną przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej / Wikipedia/ CC0 4.0

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 17.00 – poinformowała wieczorem w komunikacie Żandarmeria Wojskowa. Zerwana została linia energetyczna średniego napięcia 15 KW.

Żandarmeria sprawdza, czy stało się to z udziałem wojskowego śmigłowca. - Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy, gdzie będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

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Spółka PGE Dystrybucja poinformowała wieczorem PAP, że wskutek tej awarii bez prądu było 40 odbiorców.

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