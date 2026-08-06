Jagiellonia zaczęła od samobója, ale pokonała słynny Rangers FC

Jagiellonia niefortunnie rozpoczęła spotkanie, bo już w 4 min. Guilherme Montoia wybijając piłkę skierował ją do własnej bramki.

Dwie szybkie bramki

W 13 min. rajd lewą stroną zrobił Kajetan Szmyt i dograł mocno w pole karne gości. Piłka minęła kilku zawodników i wpadła do siatki przy słupka. 8 min później Jagiellonia wyszła na prowadzenie. Nik Prelec wrzucił do Jesusa Imaza, ten strzelał, a odbitą przez bramkarza gości piłkę dobił Kajetan Szmyt.

Druga połowa

Szkoci zagrali trochę lepiej, próbując znaleźć drogę do siatki Abramowicza, ale ten zaliczył kilka świetnych interwencji. Doskonałą okazje na podwyższenie wyniku miał Jesus Imaz, ale przestrzelił z bliskiej odległości.

Jagiellonia zasłużenie pokonała Szkotów i jedzie na rewanż do Glasgow. Ten 13 sierpnia.