Bayera, pierogi i Eska Summer City! Tak bawiliście się na Dniu Grodziska [ZDJĘCIA]

Podczas tegorocznego Dnia Grodziska miejscowi i przyjezdni mogli poczuć autentyczny wiejski vibe, który na takich imprezkach ma wyjątkowy urok. O coś na ząb zadbały Koła Gospodyń Wiejskich i rada rodziców, która przy okazji festynu zbierała pieniądze na działania związane z edukacją i integracją uczniów szkoły podstawowej w Grodzisku. To już trzecia edycja akcji "Daj piątaka dla dzieciaka" w tej gminie.

Integracja i rekreacja

Już po raz 13 organizujemy to wydarzenie - mówi wójt Grodziska, Przemysław Araszewicz.

Bardzo cieszę się, że mieszkańcy naszego regionu mogą wyjść, zintegrować się. Dla naszych mieszkańców to właśnie taka odskocznia od dnia codziennego. W tej chwili mamy w pełni żniwa, więc cieszę się, że mimo tych obowiązków mieszkańcy potrafią wyjść, spotkać się i bawić się wspólnie przy naszym święcie gminy.

Na festynie nie zabrakło popcornu, waty cukrowej, dmuchańców i innych atrakcji dla dzieci. Chętni mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub zmierzyć się z konkursami naszej wakacyjnej ekipy. O muzykę zadbały lokalne i ludowe zespoły:

uczniowie Zespołu Szkół w Grodzisku,

Skowronki z Brańska,

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej,

Kapela Kwartet,

Zespół Fart,

Drugi Oddech.

Gwiazdą wieczoru była legendarna formacja BAYERA.

Grodzisk poleca się

Grodzisk to jedno z tych miejsc na Podlasiu, gdzie czas płynie trochę wolniej. Historia miejscowości sięga średniowiecza – właśnie tutaj znajdowało się ruskie grodzisko z XI–XIII wieku, po którym do dziś zachowały się fragmenty dawnych wałów obronnych.

O wielokulturowych korzeniach przypominają także zabytkowa cerkiew św. Mikołaja i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obie budowle tworzą charakterystyczny dla Podlasia krajobraz, w którym od wieków przenikają się różne tradycje i wyznania.

To miejsce dla tych, którzy szukają odpoczynku bez pośpiechu i miejskiego zgiełku. Rozległe pola, spokojne wiejskie drogi i zielone tereny sprawiają, że Grodzisk zachwyca swoim sielskim klimatem.

Weekend można spędzić tu na rowerowych wycieczkach, spacerach i odkrywaniu uroków podlaskiej wsi. Można też po prostu zwolnić tempo i na chwilę odciąć się od codziennego pędu. To idealny kierunek dla wszystkich, którzy cenią ciszę, autentyczność i prawdziwie wiejski vibe.