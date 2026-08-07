Citroen zderzył się z ciężarówką. Kierowca nie żyje

Do tragicznego w skutkach zderzenia doszło w czwartek po południu, tuż przed godziną 16, na trasie łączącej Jeziorko i Stary Cydzyn. W wypadku brały udział dwa pojazdy: osobowy citroen C4 oraz ciężarowy wóz asenizacyjny.

Siła uderzenia była na tyle duża, że nieprzytomny kierowca citroena został zakleszczony w rozbitym aucie. Konieczna była interwencja strażaków, którzy użyli specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć poszkodowanego z wraku. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować.

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Według pierwszych doniesień pracujących na miejscu funkcjonariuszy, do tragedii mogło dojść w momencie, gdy samochód osobowy nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z szambiarką. Śledczy będą teraz szczegółowo analizować zebrany materiał, by ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.

Z powodu wypadku trasa powiatowa między Cydzynem a Jeziorkiem przez kilka godzin była całkowicie wyłączona z ruchu.