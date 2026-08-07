Jagiellonia Białystok kontra Widzew Łódź. Czas na mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Ledwo opadły emocje po starciu ze szkockim Rangers FC, a Jagiellonia Białystok już w niedzielę wraca do ligowych zmagań. Duma Podlasia nie skorzystała z prawa do przełożenia meczu, pomimo czekającego ją w czwartek rewanżu. Niedzielnym rywalem Żółto-Czerwonych będzie Widzew Łódź.

Jaga wygrała pierwsze dwa mecze w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Z Koroną Kielce 1:0 i z Motorem Lublin 2:1. Natomiast Widzew odnotował 2 remisy.

Zapowiada się zacięty pojedynek. Żółto-Czerwoni chcą utrzymać dobrą passę, a zespół z Łodzi przełamać serię remisów.

Mecz z Widzewem Łódź w niedzielę o godz. 20:15 na Chorten Arenie.