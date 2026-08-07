Jagiellonia Białystok kontra Widzew Łódź. Czas na mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Julia Łata
2026-08-07 14:32

Po emocjonującym starciu z Rangers FC Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska. W niedzielę Żółto-Czerwonych czeka starcie z Widzewem Łódź. To w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Jaga
Autor: Kamil Aleksandrowicz/Jagiellonia Białystok

Ledwo opadły emocje po starciu ze szkockim Rangers FC, a Jagiellonia Białystok już w niedzielę wraca do ligowych zmagań. Duma Podlasia nie skorzystała z prawa do przełożenia meczu, pomimo czekającego ją w czwartek rewanżu. Niedzielnym rywalem Żółto-Czerwonych będzie Widzew Łódź.

Jaga wygrała pierwsze dwa mecze w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Z Koroną Kielce 1:0 i z Motorem Lublin 2:1. Natomiast Widzew odnotował 2 remisy.

Zapowiada się zacięty pojedynek. Żółto-Czerwoni chcą utrzymać dobrą passę, a zespół z Łodzi przełamać serię remisów. 

Mecz z Widzewem Łódź w niedzielę o godz. 20:15 na Chorten Arenie. 

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