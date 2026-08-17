Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Do Dumy Podlasia dołączył Ousmane Sow

Ousmane Sow to 26-letni skrzydłowy urodzony w Dakarze w Senegalu. Karierę piłkarską rozpoczął we Francji. Następnie przeniósł się do Belgii, a zimą 2025 roku trafił do Polski, gdzie przez rok występował w barwach Górnika Zabrze. zimą tego roku przeniósł się do Brøndby, z którego teraz zostaje wypożyczony do Jagiellonii.

- Jestem szczęśliwy, bo znam klub, znam Jagiellonię. Jest to bardzo dobra drużyna na mapie Polski, a teraz zaczyna być jeszcze bardziej znana w Europie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przede wszystkim chcę pomagać drużynie. Chcę strzelać gole, asystować i dawać wszystko klubowi. - mówi Ousmane Sow.

W żółto-czerwonych barwach Ousmane Sow spędzi sezon 2026/2027 na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z duńskiego Brøndby IF.