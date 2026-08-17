Znaleźli buty i spodnie. Służby sprawdzają zalew

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-17 8:42

Na brzegu suwalskiego zalewu Arkadia natrafiono na porzucone elementy garderoby, co natychmiast postawiło na nogi służby ratunkowe. Przez wiele niedzielnych godzin prowadzono intensywne działania na wodzie, ale nie przyniosły one żadnego przełomu. W poniedziałek akcja poszukiwawcza ma wystartować od nowa.

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Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W niedzielę, 16 sierpnia, do mundurowych wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Na brzegu suwalskiego zalewu Arkadia natrafiono na pozostawione buty i spodnie. Służby założyły, że właściciel tych rzeczy mógł wejść do wody, dlatego natychmiast rozpoczęto dokładne przeczesywanie całego akwenu.

Działania ratunkowe przeciągnęły się do późnego wieczora. Służby zakończyły przeszukiwanie wody około godziny 22.30. Mimo zaangażowania ratowników, w zbiorniku nikogo nie zlokalizowano.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że akcja zostanie wznowiona w poniedziałek, 17 sierpnia. Obecnie śledczy nie wiedzą, kto zostawił ubrania nad wodą, ani w jakich dokładnie okolicznościach doszło do tego zdarzenia.

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Tylko od 1 kwietnia na terenie całej Polski odnotowano 175 przypadków utonięć. W samym województwie podlaskim doszło do pięciu tego typu tragicznych zdarzeń.

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