Co za odjechana rozmowa. Brytyjski influencer spotkał mieszkańca Podlasia

Paweł Jakubowski
2026-10-04 19:41

Sam Pepper, przemierzał Polskę na elektrycznym monocyklu. Na jednej z podlaskich dróg powstał naprawdę legendarny dialog w dwóch językach.

Influencer Sam Pepper rozmawia z mieszkańcem Podlasia na drodze. O viralowym nagraniu przeczytasz w Eska Białystok.
Autor: sampepper/ Materiały prasowe

Anglik podjął się wyzwania, które polegało na przejechaniu na monocyklu z Litwy na Ukrainie. Całą wyprawę transmitował z na żywo. Podczas podróżny przez podlaskie drogi doszło do spotkania z mieszkańcem naszego regionu. Obaj panowie odbyli wówczas naprawdę niewiarygodną i zabawną rozmowę. Co ciekawe, zupełnie nie znali języka swojego rozmówcy, a mimo to potrafili w pewnym stopniu się porozumieć. 

Filmik podbił internet i stał się viralem. Przezabawna i pełna życzliwości rozmowa był gorąco komentowana przez internautów. Nagranie  nazwali "legendarnym", "epickim" czy  "jednym z najlepszych dialogów tego roku w sieci" :)  

Sam Pepper, który ma 600 tys obserwujących podzielił się nagraniem w internecie.

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