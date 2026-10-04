Co za odjechana rozmowa. Brytyjski influencer spotkał mieszkańca Podlasia

Anglik podjął się wyzwania, które polegało na przejechaniu na monocyklu z Litwy na Ukrainie. Całą wyprawę transmitował z na żywo. Podczas podróżny przez podlaskie drogi doszło do spotkania z mieszkańcem naszego regionu. Obaj panowie odbyli wówczas naprawdę niewiarygodną i zabawną rozmowę. Co ciekawe, zupełnie nie znali języka swojego rozmówcy, a mimo to potrafili w pewnym stopniu się porozumieć.

Filmik podbił internet i stał się viralem. Przezabawna i pełna życzliwości rozmowa był gorąco komentowana przez internautów. Nagranie nazwali "legendarnym", "epickim" czy "jednym z najlepszych dialogów tego roku w sieci" :)

Sam Pepper, który ma 600 tys obserwujących podzielił się nagraniem w internecie.