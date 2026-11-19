Kradzież samochodu w Sokółce postawiona pod znakiem zapytania. Policja odnalazła pojazd na sąsiedniej ulicy

Do zaskakującej sytuacji doszło w Sokółce na Podlasiu. Jeden z mieszkańców miasta zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił służby o kradzieży swojego samochodu. Mężczyzna zauważył, że pojazd zniknął z miejsca, w którym zwykle go parkował. Był przekonany, że ktoś zabrał jego auto.

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zajęli się zgłoszeniem. Funkcjonariusze ustalili okoliczności rzekomej kradzieży i rozpoczęli poszukiwania samochodu. Początkowo nic nie wskazywało na to, że cała historia zakończy się w tak nietypowy sposób.

Mundurowi sprawdzili pobliskie ulice i po niedługim czasie odnaleźli poszukiwany pojazd. Samochód stał zaparkowany kilka ulic dalej. Szybko wyszło na jaw, że nikt go nie ukradł, a za całym zamieszaniem stała zwykła pomyłka właściciela.

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Kierowca z Sokółki pojechał autem na zakupy i wrócił pieszo. Dostał mandat za bezpodstawne wezwanie

Dopiero po odnalezieniu pojazdu mężczyzna przypomniał sobie, co wydarzyło się wcześniej. Okazało się, że pojechał samochodem na zakupy. Zaparkował auto przy sklepie, wszedł do środka, a po zrobieniu zakupów wrócił do domu pieszo.

Mieszkaniec Sokółki całkowicie zapomniał, że do sklepu przyjechał własnym samochodem. Kiedy później wyszedł z domu i zobaczył puste miejsce parkingowe, uznał, że padł ofiarą złodzieja. Nie przyszło mu do głowy, że sam zostawił pojazd w innym miejscu.

Pamięć wróciła mu dopiero wtedy, gdy policjanci odnaleźli auto. W ten sposób szybko wyjaśniono zagadkę rzekomej kradzieży.

Cała historia miała jednak dla zapominalskiego kierowcy nieprzyjemny finał. Chociaż samochód się odnalazł i nie doszło do przestępstwa, mężczyzna musiał ponieść konsekwencje wezwania policji.

Funkcjonariusze ukarali go mandatem za nieuzasadnione zgłoszenie.