Nowe fakty w sprawie 36-latka, który we wtorek (17.11) próbował uprowadzić uczennicę z jednej ze szkół w Białymstoku. Okazało się, że dzień później mężczyzna udawał lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Interwencja na SOR-ze

Policja szybko ustaliła tożsamość 36-latka. Następnego dnia funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania. Wtedy policja otrzymała zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Białymstoku. Okazało się, że to 36-latek, który dzień wcześniej próbował uprowadzić dziecko.

- Rano przyszedł na Szpitalny Oddział Ratunkowy, zabrał lekarski kitel, w który się przebrał i następnie chodził po oddziale udając lekarza. Personel zwrócił mu uwagę i doszło do sprzeczki - relacjonuje mł. insp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do szpitala na badania psychiatryczne. Policja bada okoliczności zdarzenia pod kątem próby uprowadzenia dziecka. Kodeks karny przewiduje za to karę nawet 5 lat pozbawienia wolności.