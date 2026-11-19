Na ławie oskarżonych zasiadł również drugi młody mężczyzna. Prokuratura zarzuciła mu udział w tej samej bójce, za co usłyszał wyrok roku więzienia.

Pierwotny harmonogram zakładał, że proces przed łomżyńskim sądem potrwa aż do marca przyszłego roku. Sprawa zakończyła się jednak znacznie szybciej, bo już we wtorek podczas drugiej rozprawy. Wówczas sąd sfinalizował postępowanie dowodowe i zamknął przewód sądowy, a po wysłuchaniu mów końcowych stron oraz naradzie składu sędziowskiego ogłosił wyrok.

Informację o rozstrzygnięciu przekazał Polskiej Agencji Prasowej sędzia Jan Leszczewski, pełniący funkcję rzecznika Sądu Okręgowego w Łomży. Skład orzekający uznał winę obu mężczyzn dokładnie według kwalifikacji prawnej zaproponowanej przez prokuraturę. Wydany wyrok jest na ten moment nieprawomocny.

Tragiczne wydarzenia we Wnorach-Wiechach rozegrały się w nocy z 26 na 27 grudnia ubiegłego roku. Z ówczesnych ustaleń śledczych oraz policji wynikało, że uczestnikami starcia byli młodzi mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego z Podlasia oraz ostrołęckiego z Mazowsza.

Na głównym oskarżonym ciążył zarzut nie tylko samego uczestnictwa w bójce, ale przede wszystkim spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu pokrzywdzonego.

Siła ciosu sprawiła, że 18-latek runął na beton. W wyniku upadku nastolatek doznał rozległych urazów głowy, w tym obustronnych krwiaków podtwardówkowych, co bezpośrednio przyczyniło się do jego śmierci.

Współoskarżony w tym procesie rówieśnik głównego sprawcy, również mający 22 lata, odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości wyłącznie za udział w bójce.

Śledczy zakwalifikowali zachowanie obu mężczyzn jako występek o charakterze chuligańskim. Prokuratura uznała bowiem, że sprawcy działali publicznie oraz bez żadnego powodu, wykazując tym samym rażące lekceważenie dla porządku prawnego.

Podczas pierwszego posiedzenia sądu główny oskarżony potwierdził, że zadał cios 18-latkowi, jednak nie przyznał się do spowodowania tragicznych skutków tego czynu.

„Nie przyznaję się do tego, że chciałem go zabić lub zrobić poważną krzywdę” – mówił. Mężczyzna złożył również kondolencje i przeprosił rodzinę zmarłego chłopaka za to, co się wydarzyło. „To był nieszczęśliwy wypadek, do którego nie powinno dojść. Bardzo tego żałuję i nie wyobrażam sobie tego, jak możecie się czuć, ale jest mi bardzo przykro” – powiedział oskarżony.

Jego współoskarżony kolega przed sądem także nie przyznał się do winy, choć nie zaprzeczał samej obecności w trakcie bójki. Co istotne, na etapie postępowania przygotowawczego mężczyzna przyznawał się do zarzutów i chciał dobrowolnie poddać się karze, tłumacząc swoje zachowanie między innymi koniecznością samoobrony.

W procesie w charakterze oskarżycieli posiłkowych występowali rodzice oraz rodzeństwo zmarłego 18-latka. Sąd zdecydował, że główny sprawca musi wypłacić rodzicom ofiary po 50 tys. zł zadośćuczynienia, a braciom i siostrom po 15 tys. zł. Drugi ze skazanych ma natomiast zapłacić bliskim odpowiednio po 3 i 2 tys. zł.

Tragicznie zmarły nastolatek uchodził za osobę bezkonfliktową i spokojną. Jego największą pasją było rolnictwo oraz maszyny rolnicze, a krótko przed śmiercią angażował się w organizację wystawy sprzętu. Zaledwie dwa tygodnie przed tragedią rodzice przepisali na niego całe gospodarstwo, które chłopak zamierzał rozwijać, planując już zakup nowoczesnych maszyn. „Tak bardzo się cieszył, że zaczyna dorosłe życie jako prawdziwy rolnik. Miał wspaniałe marzenia, które właśnie zaczynały mu się spełniać. Wszystko skończyło się przez jednego agresywnego idiotę” – mówiła dziennikarzowi "Super Expressu" jego siostra.

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