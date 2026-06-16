18-letni Adam zginął pod dyskoteką. Prokuratura oskarżyła dwóch 21-latków

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm 21-latkom.

Do bójki doszło w nocy z 26 na 27 grudnia przed dyskoteką we Wnorach-Wiechach.

Jeden z oskarżonych odpowie za obrażenia, które doprowadziły do śmierci 18-latka.

Śledczy uznali, że sprawcy działali publicznie i bez powodu, dlatego czyn ma charakter chuligański.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Łomży.

Do bójki doszło w nocy z 26 na 27 grudnia ub. roku. Jak podawała wówczas policja i prokuratura, wzięli w niej udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego (woj. podlaskie) i ostrołęckiego (woj. mazowieckie). - Główny oskarżony odpowie nie tylko za udział w bójce, ale przede wszystkim za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią - poinformowała PAP prok. Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży. Adam Fronczyk zmarł 26 grudnia 2025 roku w wieku 18 lat.

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Po upadku na betonowe podłoże 18-latek doznał poważnych wewnętrznych obrażeń głowy (m.in. wytworzyły się obustronne krwiaki podtwardówkowe), wskutek których zmarł.

Drugi z oskarżonych odpowie za udział w bójce. Obaj mają po 21 lat.

Nie wiadomo dokładnie, o co poszło. U obu oskarżonych prokuratura w zarzutach przyjęła również działanie publicznie i bez powodu i okazywanie przez to rażącego lekceważenia porządku prawnego, czyli odpowiedzą też za to, iż był to czyn o charakterze chuligańskim (co ma również wpływ na wymiar kary).

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Główny oskarżony jest od zatrzymania aresztowany. Co prawda przyznał się, ale starając się umniejszyć swoją rolę. Drugi również się przyznał.

W związku z tą bójką, przed sądem rodzinnym i dla nieletnich odpowie jeszcze jedna osoba; to chłopak, który - według ustaleń śledztwa - w bójce uderzył w twarz drugiego z oskarżonych. Inne osoby będą świadkami w tej sprawie. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Łomży