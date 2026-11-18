Dyżurny grajewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do budynku parafii. Policjanci ustalili, że sprawcy wyłamali drzwiczki metalowej skrzynki przy plebanii i zabrali pęk kluczy do pomieszczeń domu parafialnego. Następnie weszli do kościoła, skąd ukradli sprzęt muzyczny.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość obu podejrzanych. 39-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży. Po przesłuchaniu opuścił komendę.

Dwa dni później do patrolujących Grajewo policjantów podbiegł starszy mężczyzna. Powiedział, że zaatakował go syn. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli 39-latka trzymającego przedmiot przypominający broń. Okazało się, że była to wiatrówka.

Mężczyzna nie reagował na polecenia, by ją odłożyć. W pewnym momencie oddał kilka strzałów w kierunku policjantów, a następnie odrzucił wiatrówkę i próbował uciec. Funkcjonariusze zatrzymali go. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

39-latek usłyszał kolejne zarzuty: spowodowania obrażeń ciała, kierowania gróźb karalnych wobec ojca, znieważenia policjantów oraz stosowania przemocy lub groźby, by zmusić ich do zaniechania czynności służbowych.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Ma zakaz kontaktowania się z ojcem i zbliżania się do niego na mniej niż 50 metrów, a także zakaz przebywania na terenie jego posesji. Musi opuścić wspólnie zajmowany lokal i nie może wyjeżdżać z kraju. Za zarzucane mu czyny grozi do 10 lat więzienia.