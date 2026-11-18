Nadzorująca dochodzenie Prokuratura Rejonowa w Łomży przekazała we wtorek nowe informacje w tej sprawie. Jak podali śledczy, podejrzany mężczyzna przyznał się do winy i złożył już stosowne wyjaśnienia.

Z wcześniejszych ustaleń policji wynika, że 20-latek tłumaczył swoje zachowanie silnymi emocjami. Mężczyzna zdecydował się skasować kontrowersyjny komentarz dopiero w momencie, gdy inni użytkownicy sieci zaczęli go ostrzegać przed poważnymi konsekwencjami.

Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie młodego mieszkańca okolic Łomży, jednak sąd odrzucił ten wniosek. Zamiast tego wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju, a za popełnione czyny grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci namierzyli na Facebooku komentarze 20-latka spod Łomży, które pojawiły się pod nagraniem dotyczącym krakowskich wydarzeń zaledwie dzień po tamtejszej zbrodni.

Łomżyńska prokuratura ujawniła we wtorek dokładną treść publicznego wpisu. Brzmiał on „dobrze zrobił j...ć polską policję też mam ochotę zabijać ludzi”.

W związku z tymi słowami śledczy przedstawili autorowi komentarza zarzut publicznego nawoływania do zbrodni, a także pochwalania przestępstwa, do którego doszło 7 listopada 2026 roku w Krakowie.

Odrzucając wniosek o areszt, sąd uznał, że nie istnieje ryzyko ucieczki ani ukrywania się podejrzanego. W ocenie sądu nie ma również obaw, że 20-latek mógłby dopuścić się jakiegokolwiek przestępstwa zagrażającego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Zamachowiec zabił sześć osób

Do dramatycznych zdarzeń w Krakowie doszło 7 listopada, kiedy to 24-letni napastnik wjechał autem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a piętnaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Jeszcze tego samego dnia śledczy znaleźli w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego rodziców oraz siostry z ranami postrzałowymi. Sam zamachowiec zmarł w szpitalu.