Zgłoszenie o ciężarówce, której kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy, otrzymał dyżurny sokólskiej komendy. Funkcjonariusze zatrzymali Dafa do kontroli w rejonie miejscowości Grymiaczki. Podczas rozmowy z kierującą wyczuli alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkanka Białegostoku miała blisko 3 promile.

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Kobieta tłumaczyła, że rano wypiła piwo, bo myślała, że jest niedziela. Straciła prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi jej do trzech lat więzienia.

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