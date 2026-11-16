Zuchwały atak na taksówkarza. Kierowca nigdy nie zapomni tego kursu

O pomoc policjantów kierowca taksówki poprosił późnym wieczorem. Z jego relacji wynikało, że pasażer był wulgarny, a po dotarciu na miejsce prysnął mu gazem w oczy. Następnie zabrał z przestrzeni między siedzeniami tygodniowy utarg i uciekł.

Sprawą zajęli się kryminalni z białostockiej komendy. Ustalili, że podejrzanym jest 27-letni mieszkaniec Białegostoku. Zatrzymali go dwa dni po zdarzeniu na osiedlu Leśna Dolina. Mężczyzna miał przy sobie gaz pieprzowy i pałkę teleskopową.

Czytaj też: Makabryczne odkrycie w Białymstoku. Ciało młodego mężczyzny znaleziono w parku

27-latek trafił do policyjnej celi. Miał usłyszeć zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.