Zuchwały atak na taksówkarza. Kierowca nigdy nie zapomni tego kursu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-16 12:21

Białostoccy kryminalni zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój na taksówkarzu. Według ustaleń policjantów mężczyzna po zakończeniu kursu użył wobec kierowcy gazu pieprzowego i zabrał 1500 złotych. Grozi mu do 15 lat więzienia.

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Autor: AGO

O pomoc policjantów kierowca taksówki poprosił późnym wieczorem. Z jego relacji wynikało, że pasażer był wulgarny, a po dotarciu na miejsce prysnął mu gazem w oczy. Następnie zabrał z przestrzeni między siedzeniami tygodniowy utarg i uciekł.

Sprawą zajęli się kryminalni z białostockiej komendy. Ustalili, że podejrzanym jest 27-letni mieszkaniec Białegostoku. Zatrzymali go dwa dni po zdarzeniu na osiedlu Leśna Dolina. Mężczyzna miał przy sobie gaz pieprzowy i pałkę teleskopową.

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27-latek trafił do policyjnej celi. Miał usłyszeć zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

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policja białystok