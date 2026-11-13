Makabryczne odkrycie w Białymstoku. Ciało młodego mężczyzny znaleziono w parku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-13 8:59

Tragedia w Parku Antoniuk w Białymstoku. W pobliżu ulicy Wierzbowej natrafiono na zwłoki młodego mężczyzny.

Bok karetki pogotowia z Białegostoku. O odkryciu ciała w Parku Antoniuk przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: jch

Na zwłoki natknął się przypadkowy przechodzień, który niezwłocznie zaalarmował służby. Informacja o zdarzeniu dotarła do komendy policji w Białymstoku w czwartek (12.11) po godzinie 23. „Funkcjonariusze próbują ustalić, kim był mężczyzna” - przekazała w rozmowie z Super Expressem podkom. Malwina Olszewska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Czytaj też: 23-latka z Białegostoku urodziła w toalecie i zostawiła tam dziecko. Ujawniono straszne ustalenia

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Znaleźli zwłoki po rozbiórce blaszaka. Trzy kilometry dalej zaginęła Karolina Wróbel

ROLKI