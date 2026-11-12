Zostań Miss Polski Podlasia. Ruszają castingi

Posłuchaj rozmowy z Izabelą Gołębiowską i Małgorzatą Dylnicką

W najbliższą niedzielę, 15 listopada, w hotelu Opera w Białymstoku odbędzie się casting do konkursu Miss Polski Podlasia.

Kto może wziąć udział?

Organizatorzy zapraszają dziewczyny w wieku 18–29 lat, posiadające polskie obywatelstwo, o wzroście minimum 160 cm. Kandydatki muszą być bezdzietnymi pannami. Nie jest wymagane doświadczenie w modelingu – wszystkiego można nauczyć się podczas przygotowań.

Na casting wystarczy zabrać czarne szpilki, czarną bluzkę i legginsy. Mile widziane są lekki makijaż i rozpuszczone włosy. Nie trzeba wcześniej wysyłać zgłoszenia ani przygotowywać specjalnej prezentacji.

Nie tylko konkurs piękności

Jak podkreśla organizatorka, udział w konkursie to przede wszystkim szansa na rozwój. Na finalistki czekają warsztaty, sesje zdjęciowe, spotkania z inspirującymi ludźmi, akcje charytatywne i współpraca z firmami.

– To nie jest typowy konkurs piękności. Uważam, że wszystkie dziewczyny wygrywają. To inwestycja i szansa na rozwój – przekonuje Miss Polski Podlasia 2026 Małgorzata Dylnicka.

Kiedy i gdzie odbędą się castingi?

Najbliższy casting zaplanowano na 15 listopada o godz. 15.00 w hotelu Opera w Białymstoku. Kolejne odbędą się w grudniu i styczniu. Przygotowania do finału rozpoczną się w lutym, a wielka gala zaplanowana jest na 24 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Organizatorzy zachęcają, by nie bać się spróbować swoich sił. Jak przekonują, na początek wystarczą chęci i odrobina odwagi.