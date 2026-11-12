Kosmiczna technologia w białostockim szpitalu. Kamera, która daje bardzo precyzyjny obraz

Co ją wyróżnia?

StarGuide SPECT/CT firmy GE HealthCare - taka jest pełna nazwa urządzenia. Zamiast dwóch dużych głowic ma aż 12 mniejszych detektorów, które obracają się wokół pacjenta i dopasowują do jego sylwetki. Dzięki temu uzyskane obrazy bardziej precyzyjne.

Co zyskują pacjenci?

Krótszy czas badania, możliwość zastosowania mniejszej ilości radiofarmaceutyku, mniejsze narażenie na promieniowanie, dokładniejszą diagnostykę.

Jak wygląda badanie?

Pacjent przed badaniem przyjmuje radiofarmaceutyk, który rozchodzi się po organizmie. Urządzenie rejestruje promieniowanie z tego radioznacznika, komputer przetwarza zbierane dane na obraz. Gamma kamera pokazuje także to, jak funkcjonuje dany narząd. Znaczna część wykonywanych badań - to scyntygrafia kości u pacjentów onkologicznych, aby sprawdzić, czy nowotwór pierwotny, np. piersi czy prostaty, nie dał już przerzutów właśnie do kości.

– Dzięki dużej czułości naszych metod możemy wykrywać zaburzenia funkcjonowania narządów bardzo wcześnie, czasem jeszcze zanim zmiany będą widoczne w tomografii czy rezonansie magnetycznym – mówi prof. Janusz Myśliwiec, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej USK.

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej zamontowano również drugą nowoczesną gamma kamera SPECT/CT NM 860.

Oba aparaty kosztowały prawie 10 mln zł. Zakup sfinansowano ze środków KPO w ramach programu SOLO II.