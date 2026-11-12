Tłum w alejkach, żółte torby i kolejki. Tak wyglądało otwarcie IKEA w Białymstoku

Na otwarcie przyszły tłumy. Nie brakowało osób, które chciały po prostu obejrzeć sklep i sprawdzić, jak wygląda IKEA w kompaktowym formacie. Nowość przyciągała uwagę także dlatego, że na taki sklep mieszkańcy Białegostoku czekali od lat. Było jednak widać, że wielu klientów przyszło z konkretnym planem zakupowym. Świadczyła o tym ogromna kolejka do kas.

Spacerując po sklepie, można odnieść wrażenie, że zgromadzono w nim wiele najbardziej rozpoznawalnych produktów szwedzkiej marki. Na miejscu dostępnych jest ponad 2 tys. artykułów, a kolejne można zamówić z pełnej oferty IKEA. Sklep zajmuje część Galerii Zielone Wzgórze przy ul. Wrocławskiej 20. Jego powierzchnia przekracza 3,6 tys. metrów kwadratowych

To drugi w Polsce sklep IKEA w formacie kompaktowym, po otwartej w 2025 roku placówce w Bielsku-Białej. W Białymstoku klienci znajdą w niej inspirujące aranżacje wnętrz, a także mogą skorzystać z pomocy projektantów przy planowaniu kuchni, systemów przechowywania i innych rozwiązań do domu. Jeśli poszukiwanego produktu nie ma na miejscu, można zamówić go przez internet lub w sklepie, a następnie odebrać w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku albo wybrać dostawę.

Wizycie towarzyszyć mogą zakupy w Bistro IKEA i Sklepiku Szwedzkim. To dodatkowe elementy oferty, które mają pozwolić klientom połączyć zakupy wyposażenia domu z wizytą w strefie gastronomicznej i spożywczej.

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Sklep mieści się w Galerii Zielone Wzgórze przy ul. Wrocławskiej 20. Od poniedziałku do soboty jest otwarty w godz. 9–21, a w niedziele handlowe od 10 do 20.