Tłum w alejkach, żółte torby i kolejki. Tak wyglądało otwarcie IKEA w Białymstoku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-12 12:55

W czwartek, 12 listopada, w Galerii Zielone Wzgórze otworzył się pierwszy sklep IKEA w Białymstoku i całym województwie podlaskim. W środku od rana było tłoczno: część osób przyszła zobaczyć nową placówkę, inni od razu ruszyli na zakupy. Przy kasach ustawiła się długa kolejka, która wiła się między sklepowymi alejkami.

Na otwarcie przyszły tłumy. Nie brakowało osób, które chciały po prostu obejrzeć sklep i sprawdzić, jak wygląda IKEA w kompaktowym formacie. Nowość przyciągała uwagę także dlatego, że na taki sklep mieszkańcy Białegostoku czekali od lat. Było jednak widać, że wielu klientów przyszło z konkretnym planem zakupowym. Świadczyła o tym ogromna kolejka do kas.

Spacerując po sklepie, można odnieść wrażenie, że zgromadzono w nim wiele najbardziej rozpoznawalnych produktów szwedzkiej marki. Na miejscu dostępnych jest ponad 2 tys. artykułów, a kolejne można zamówić z pełnej oferty IKEA. Sklep zajmuje część Galerii Zielone Wzgórze przy ul. Wrocławskiej 20. Jego powierzchnia przekracza 3,6 tys. metrów kwadratowych

To drugi w Polsce sklep IKEA w formacie kompaktowym, po otwartej w 2025 roku placówce w Bielsku-Białej. W Białymstoku klienci znajdą w niej inspirujące aranżacje wnętrz, a także mogą skorzystać z pomocy projektantów przy planowaniu kuchni, systemów przechowywania i innych rozwiązań do domu. Jeśli poszukiwanego produktu nie ma na miejscu, można zamówić go przez internet lub w sklepie, a następnie odebrać w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku albo wybrać dostawę.

Wizycie towarzyszyć mogą zakupy w Bistro IKEA i Sklepiku Szwedzkim. To dodatkowe elementy oferty, które mają pozwolić klientom połączyć zakupy wyposażenia domu z wizytą w strefie gastronomicznej i spożywczej.

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Sklep mieści się w Galerii Zielone Wzgórze przy ul. Wrocławskiej 20. Od poniedziałku do soboty jest otwarty w godz. 9–21, a w niedziele handlowe od 10 do 20.

Tłum ludzi w nowo otwartym sklepie IKEA w Białymstoku. O otwarciu w Zielonym Wzgórzu przeczytasz na Eska Białystok.
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