Kupili 200-letni dom na Podlasiu w ciemno. Nie spodziewali się, co znajdą w środku

Jak opisuje portal Murator.pl, dom znajduje się w niewielkiej podlaskiej wsi, liczącej zaledwie kilka gospodarstw. Według relacji sąsiadów budynek ma około 200 lat. Niegdyś był największym domem we wsi.

Podczas remontu właściciele odkryli wyjątkowe elementy dawnej konstrukcji. Zachowały się potężne drewniane bale, deski o szerokości nawet 50 centymetrów, stare okna oraz pozostałości przedwojennych pieców. Natalia znajduje również drobne przedmioty ukryte przez dziesięciolecia pod podłogą.

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Para chce zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. Wymieniono już część konstrukcji, a dom zyskał nowy dach, podniesiony o 55 centymetrów, dzięki czemu na poddaszu powstanie przestrzeń mieszkalna. Celem właścicieli jest połączenie współczesnej wygody z historią niezwykłego budynku.

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