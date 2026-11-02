Zagrożenie dywersją na Podlasiu. Policja ściąga dodatkowe siły i kontrterrorystów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-02 18:15

Na terenie województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego ruszyła specjalna operacja policyjna - informuje Radio Białystok. Funkcjonariusze przeciwdziałają tam ewentualnym próbom dywersji i sabotażu. Wsparcia lokalnym służbom udzielają mundurowi ściągnięci z innych regionów kraju, wśród których znaleźli się również kontrterroryści.

Dwaj policjanci w pełnym rynsztunku kontrterrorystycznym. O akcji przeciw dywersji przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Policja Podlaska/ Materiały prasowe

Najważniejsze informacje dotyczące działań służb w regionie obejmują kilka kluczowych kwestii. Na Podlasiu trwa specjalna operacja policyjna, a funkcjonariusze ostrzegają przed ryzykiem wystąpienia aktów dywersji. W związku z sytuacją na miejsce wysłano oddziały kontrterrorystyczne. Mundurowi zwracają się też z apelem o zachowanie czujności przez lokalną społeczność, przy czym czas trwania całej akcji pozostaje nieznany.

Według doniesień Radia Białystok wzmożona aktywność służb wynika z sygnałów o potencjalnych aktach dywersji w północno-wschodniej części kraju. Mundurowi skupiają swoje wysiłki głównie w pasie przygranicznym i wokół infrastruktury o znaczeniu strategicznym. „Prowadzone są działania jeżeli chodzi o kwestie sabotażu i ewentualnej dywersji, która miałaby wystąpić na terenie Polski” – powiedział Radiu Białystok podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Czytaj też: Rosja nakręca niechęć do Ukraińców w Polsce. Były oficer wywiadu ostrzega przed dywersją

Mieszkańcy powinni bacznie przyglądać się osobom wykazującym podejrzane zachowanie przy torowiskach, węzłach komunikacyjnych, ujęciach wody oraz przy innych kluczowych instalacjach.

Policja i Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny

ROLKI

sabotażysta