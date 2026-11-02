Ukradł szynkę i prezerwatywy. Był poszukiwany przez policję

Do jednego z białostockich sklepów przyszedł nietrzeźwy mężczyzna, który zaczął się awanturować i uciekł. Przestraszona ekspedientka powiadomiła policjantów. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze przejrzeli monitoring. Na nagraniu widać jak mężczyzna chowa do plecaka szynkę oraz prezerwatywy o łącznej wartości około 40 złotych. Mundurowi zauważyli złodzieja, jak szedł w centrum miasta. 39-latek został zatrzymany. Po zbadaniu mężczyzny okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że Białostoczanin jest poszukiwany w celu odbycia 12 dni zastępczej kary aresztu, a także ustalenia miejsca pobytu. 39-latek trafił do policyjnej celi. Za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem.