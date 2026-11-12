Pochwalał serię zabójstw w Krakowie. 20-latek z Podlaskiego w rękach policji

Paweł Jakubowski
2026-11-12 10:43

Publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni oraz pochwalał serię zabójstw dokonanych w Krakowie. 20-latka zatrzymali łomżyńscy policjanci po informacjach przekazanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Nawoływał do zbrodni
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, monitorując sieć, trafili na niepokojący komentarz zamieszczony przez mieszkańca powiatu łomżyńskiego. Wpis pojawił się na jednym z portali społecznościowych pod postem dotyczącym zbrodni na Rynku Głównym w Krakowie.

- Internauta pochwalił w nim działania sprawcy i napisał, że sam ma ochotę zabijać. Informacja o została przekazana policjantom z Łomży, którzy zatrzymali 20-latka w jego domu - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

W pokoju mężczyzny znaleźli również nóż taktyczny, który zabezpieczyli wraz z telefonem komórkowym. 

- Tłumaczył, że zamieścił wpis pod wpływem emocji i nerwów. Usunął go, gdy inni internauci zaczęli pisać, że będzie miał problemy - dodaje policja

Mimo usunięcia komentarza nie uniknie odpowiedzialności. Prosto z domu trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

 

ROLKI