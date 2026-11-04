Wielkie święto designu na Chorten Arenie. W Białymstoku odbędą się Targi Wzory

Targi Wzory wracają do Białegostoku. To idealne miejsce by znaleźć unikatowe cuda i upolować wyjątkowe prezenty na święta!

Na Targach Wzory zaprezentuje się ponad 100 wystawców! Na stoiskach znajdziecie ceramikę, biżuterię, autorską modę, kosmetyki naturalne, dodatki i plakaty. Targi będą też okazją do spotkania z twórcami. Impreza jest przyjazna czworonogom!

Kreatywne Warsztaty i Strefa Dziecięca

Targi Wzory to nie tylko stoiska, ale też bogaty program warsztatów dla dzieci i dorosłych. Wszystkie są całkowicie darmowe (w ramach biletu na targi)! Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem wybranego warsztatu.

SOBOTA (14 listopada)

10:00 – 18:00 (cały dzień): Strefa Dziecięca GO4Robot (programowanie jeżdżących robotów Picasso, autorskie konstrukcje LEGO, kącik kolorowanek).

Strefa Dziecięca GO4Robot (programowanie jeżdżących robotów Picasso, autorskie konstrukcje LEGO, kącik kolorowanek). 11:00 – 12:00: Kolorowe bransoletki z szydełka (styl lat 80.) z pracownią Craftbags – I grupa.

Kolorowe bransoletki z szydełka (styl lat 80.) z pracownią Craftbags – I grupa. 12:00 – 13:00: Kolorowe bransoletki z szydełka z pracownią Craftbags – II grupa.

Kolorowe bransoletki z szydełka z pracownią Craftbags – II grupa. 13:00 – 15:00: Świąteczne bombki z White Resin Design (magiczna technika tuszy alkoholowych).

Świąteczne bombki z White Resin Design (magiczna technika tuszy alkoholowych). 16:00 – 18:00: Warsztaty ceramiczne z Nowy Świat 7 (lepienie i malowanie kubków lub miseczek).

NIEDZIELA (15 listopada) Przez cały dzień dla najmłodszych dostępne będą „medale 3D” do kolorowania oraz wesołe animacje z wykorzystaniem drucików kreatywnych, animacje poprowadzi Potrafię.edu.pl.

11:30 – 12:30: Warsztaty Stolarskie z Potrafię.edu.pl dla dzieci (kreatywne majsterkowanie w drewnie).

Warsztaty Stolarskie z Potrafię.edu.pl dla dzieci (kreatywne majsterkowanie w drewnie). 13:30 – 15:30: Zapach Świąt z Hola Yeso (tworzenie jesienno-zimowych świec z wosku kokosowego dla dorosłych).

Zapach Świąt z Hola Yeso (tworzenie jesienno-zimowych świec z wosku kokosowego dla dorosłych). 14:00 – 15:00: Warsztaty Kinusayga dla dzieci z Potrafię.edu.pl (fascynująca technika japońskiego patchworku na styropianie).

Warsztaty Kinusayga dla dzieci z Potrafię.edu.pl (fascynująca technika japońskiego patchworku na styropianie). 16:00 – 17:00: Warsztaty String Art dla dzieci z Potrafię.edu.pl (przestrzenne obrazy tworzone za pomocą gwoździ i kolorowych nici).

Warsztaty String Art dla dzieci z Potrafię.edu.pl (przestrzenne obrazy tworzone za pomocą gwoździ i kolorowych nici). 16:00 – 18:00: Wyjątkowe bransoletki upcyklingowe z Pracownią NaNowo (dawanie drugiego życia skrawkom materiałów – dla dorosłych).

Gdzie i kiedy ?

Targi Wzory odbędą się na Chorten Arenie w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.

14 listopada impreza potrwa od 10:00 do 18:00, a 15 listopada - od 11:00 do 18:00.

Bilety w cenie15 zł możecie kupić tutaj.

Dzieci i młodzież do 15 lat wchodzą bezpłatnie.

Po więcej informacji zajrzyjcie na wydarzenie na Facebooku.