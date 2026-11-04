Nielegalny handel hulajnogami elektrycznymi rozbity przez KAS i CBŚP. Gotówkę trzymali w zamrażarce

Akcja KAS i CBŚP wymierzona w nielegalny handel hulajnogami elektrycznymi

Według ustaleń przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową postępowanie wymierzone jest w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie handlowali hulajnogami elektrycznymi na jednej z platform internetowych, unikając przy tym opłacania należnego podatku VAT, przez co Skarb Państwa stracił minimum 162 mln zł.

W skoordynowane działania na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzone na początku października 2026 roku, zaangażowano ponad 150 mundurowych z KAS oraz CBŚP. W trakcie operacji służby wkroczyły do pięciu magazynów, lokali mieszkalnych oraz siedzib przedsiębiorstw powiązanych z podejrzanymi.

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Podczas akcji funkcjonariusze przejęli przeszło 57 tys. hulajnóg elektrycznych wycenionych na prawie 156 mln zł, których przetransportowanie wymagałoby użycia blisko 170 naczep ciężarowych. Oprócz samych jednośladów śledczy zabezpieczyli także elektronikę oraz baterie przeznaczone do systemów fotowoltaicznych, których wartość przekracza 6,5 mln zł.

Pieniądze w zamrażarce i walizka na strychu. Zaskakujące odkrycie KAS

W trakcie rewizji mundurowi odkryli pieniądze schowane w bardzo nietypowych miejscach. Na strychu jednego z budynków w ukrytej walizce znajdowało się przeszło 700 tys. zł i 300 tys. euro, natomiast kolejną partię gotówki ulokowano w zamrażarce. W namierzeniu banknotów funkcjonariuszom pomogła Hera, czyli należący do podlaskiej KAS pies wyspecjalizowany w tropieniu waluty.

Dodatkowo decyzją prokuratora na kontach bankowych podejrzanych zablokowano kwotę przekraczającą 5 mln zł. Służby zajęły także sześć aut osobowych oraz dwa ciągniki siodłowe, których łączną wartość oszacowano na ponad milion złotych.

Zatrzymania CBŚP i KAS za oszustwa podatkowe. Ośmiu podejrzanych w areszcie

W ręce mundurowych wpadło łącznie dziewięciu Polaków, sześciu obywateli Chin oraz jeden Białorusin. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Decyzją sądu wobec ośmiu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem policyjnym, poręczeniami majątkowymi oraz zakazem opuszczania terytorium kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą wspólnie funkcjonariusze podlaskiej KAS oraz CBŚP, działający pod nadzorem lubelskiej Prokuratury Regionalnej. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.