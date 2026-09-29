Podlaska KAS poszukuje chętnych do pracy. Takie zarobki oferuje

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
To Drugi Dział Dochodzeniowo-Śledczy w Suwałkach i Trzeci Dział Kontroli Celno-Skarbowej w Suwałkach) oraz oddział celny graniczny (Oddziału Celnego w Bobrownikach, Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy i Oddziału Celnego Kolejowego w Kuźnicy).
Kryteria
Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj.
- posiadać obywatelstwo polskie
- odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia
- co najmniej średnie wykształcenie
- powinny nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- wykazywać się nieposzlakowaną opinią.
Jakie zarobki
Po przyjęciu do służby KAS oferuje uposażenie zasadnicze zaczynające się od ok. 6 311,80 zł brutto. Do tego są dodatki np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.
Szczegóły: O Izbie/Kariera/Służba Celno-Skarbowa/Ogłoszenia o naborze do służby