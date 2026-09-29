Podlaska KAS poszukuje chętnych do pracy. Takie zarobki oferuje

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

To Drugi Dział Dochodzeniowo-Śledczy w Suwałkach i Trzeci Dział Kontroli Celno-Skarbowej w Suwałkach) oraz oddział celny graniczny (Oddziału Celnego w Bobrownikach, Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy i Oddziału Celnego Kolejowego w Kuźnicy).

Kryteria

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj.

posiadać obywatelstwo polskie

odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia

co najmniej średnie wykształcenie

powinny nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

wykazywać się nieposzlakowaną opinią.

Jakie zarobki

Po przyjęciu do służby KAS oferuje uposażenie zasadnicze zaczynające się od ok. 6 311,80 zł brutto. Do tego są dodatki np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Szczegóły: O Izbie/Kariera/Służba Celno-Skarbowa/Ogłoszenia o naborze do służby