Podlaska KAS poszukuje chętnych do pracy. Takie zarobki oferuje

Paweł Jakubowski
2026-09-29 12:45

Ruszyła rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. Podlaskim. Dokumenty można składać do 23 października. Jest 10 wolnych etatów.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przy stosie paczek papierosów. O pracy w KAS przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska KAS/ Materiały prasowe

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

To Drugi Dział Dochodzeniowo-Śledczy w Suwałkach i Trzeci Dział Kontroli Celno-Skarbowej w Suwałkach) oraz oddział celny graniczny (Oddziału Celnego w Bobrownikach, Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy i Oddziału Celnego Kolejowego w Kuźnicy).

Kryteria

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj.

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia
  • co najmniej średnie wykształcenie 
  • powinny nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • wykazywać się nieposzlakowaną opinią.

Jakie zarobki

Po przyjęciu do służby KAS oferuje uposażenie zasadnicze zaczynające się od ok. 6 311,80 zł brutto. Do tego są dodatki np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Szczegóły:  O Izbie/Kariera/Służba Celno-Skarbowa/Ogłoszenia o naborze do służby

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