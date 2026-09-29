Olał znał STOP i uciekał hulajnogą. 20-latek otrzymał ogromny mandat

Policjanci zauważyli mężczyznę jadącego hulajnogą, który nie zatrzymał się na znaku STOP. Całe zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

- Policjanci wydali mu sygnał do zatrzymania, jednak kierujący jednośladem gwałtownie przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu skręcił w ścieżkę, która okazała się być ślepą uliczką - informuje biuro prasowe podlaskiej Policji

20- latek przewoził na kierownicy pakunek, co według przepisów jest zabronione. Ta szalona ucieczka będzie go sporo kosztować, bo policjanci nałożyli na niego mandaty w kwocie blisko 6 tysięcy złotych.