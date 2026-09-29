Olał znał STOP i uciekał hulajnogą. 20-latek otrzymał ogromny mandat

Paweł Jakubowski
2026-09-29 9:04

Nie zatrzymał się na znaku STOP na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i zaczął uciekać przed policjantami. Skończyło się na potężnym nadacie.

Uciekał
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Policjanci  zauważyli mężczyznę jadącego hulajnogą, który nie zatrzymał się na znaku STOP. Całe zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

- Policjanci wydali mu sygnał do zatrzymania, jednak kierujący jednośladem gwałtownie przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu skręcił w ścieżkę, która okazała się być ślepą uliczką - informuje biuro prasowe podlaskiej Policji 

20- latek przewoził na kierownicy pakunek, co według przepisów jest zabronione. Ta szalona ucieczka będzie go sporo kosztować, bo policjanci nałożyli na niego mandaty w kwocie blisko 6 tysięcy złotych.

ROLKI

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