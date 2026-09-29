Na kampus Uniwersytetu pojedzie nowa linia. Rusza 1 października

Przy kampusie Uniwersytetu w Białymstoku (ul 11 Listopada) powstały nowe przystanki autobusowe: 11 Listopada/Kampus UwB w kierunku Centrum Przydworcowego oraz 11 Listopada/Kampus UwB w stronę Stadionu Miejskiego.

Tu od października będą zatrzymywać się autobusy linii 33.

O budowę przystanku w sąsiedztwie kampusu, zabiegali od wielu miesięcy przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku.

Przeprowadziliśmy nawet w tej sprawie ankietę wśród studentów, doktorantów i pracowników. Wzięło w niej udział ponad 1700 osób i wyniki były bardzo jednoznaczne: ponad 80 procent studentów zadeklarowało, że z takiego przystanku korzystałoby regularnie – codziennie albo kilka razy w tygodniu, - przyznają władze uczelni

Do kampusu - do nowej siedziby nauk humanistycznych - przeniosły się Wydziały: Filologiczny, Filozofii i Kognitywistyki, Historii, Socjologii oraz Studiów Kulturowych. To prawie 2 tysiące studentów i pracowników największej podlaskiej uczelni. Zajęcia w nowym miejscu rozpoczną się 1 października 2026 roku.