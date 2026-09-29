Na kampus Uniwersytetu pojedzie nowa linia. Rusza 1 października

Paweł Jakubowski
2026-09-29 7:18

W końcu będzie łatwiejszy dojazd do kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1 października zacznie kursować nowa linia autobusowa nr. 33.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku z lotu ptaka. O nowym przystanku przy uczelni dowiesz się więcej w Eska Białystok.
Autor: Łukasz Nowicki / UwB/ Materiały prasowe

Przy kampusie Uniwersytetu w Białymstoku (ul 11 Listopada) powstały nowe przystanki autobusowe: 11 Listopada/Kampus UwB w kierunku Centrum Przydworcowego oraz 11 Listopada/Kampus UwB w stronę Stadionu Miejskiego

Tu od października będą zatrzymywać się autobusy linii 33.

O budowę przystanku w sąsiedztwie kampusu, zabiegali od wielu miesięcy przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku. 

Przeprowadziliśmy nawet w tej sprawie ankietę wśród studentów, doktorantów i pracowników. Wzięło w niej udział ponad 1700 osób i wyniki były bardzo jednoznaczne: ponad 80 procent studentów zadeklarowało, że z takiego przystanku korzystałoby regularnie – codziennie albo kilka razy w tygodniu, - przyznają władze uczelni

Do kampusu - do nowej siedziby nauk humanistycznych - przeniosły się Wydziały: Filologiczny, Filozofii i Kognitywistyki, Historii, Socjologii oraz Studiów Kulturowych. To prawie 2 tysiące studentów i pracowników największej podlaskiej uczelni. Zajęcia w nowym miejscu rozpoczną się 1 października 2026 roku.

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