Szokujące sceny w autobusie. Pasażer zaatakował 13-latka

Atak w autobusie w Białymstoku. Agresor zatrzymany

Do brutalnego incydentu doszło w pierwszych dniach września, a o sprawie organy ścigania powiadomiła matka poszkodowanego nastolatka. Z policyjnych ustaleń wynika, że chłopiec oparł nogi o przeciwległe siedzenia, co rozwścieczyło pijanego 38-latka. Mężczyzna ruszył w jego kierunku, by zainterweniować.

Sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod kontroli, bo dorosły pasażer nie poprzestał na zwróceniu uwagi. Z komunikatu przekazanego przez służby dowiadujemy się, że krewki białostoczanin kilka razy wymierzył 13-latkowi ciosy w twarz, po czym opuścił pojazd na najbliższym przystanku.

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Wszystko zostało nagrane przez autobusowy system monitoringu. Śledczy dokładnie zbadali zabezpieczone materiały wideo, dzięki czemu zdołali namierzyć tożsamość agresora. Mężczyzna wpadł w ręce policji i usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę sięgającą dwóch lat za kratami.