Od rana kontrolują kierowców w Podlaskiem. W dwie godziny wpadło 10 osób

Działania rozpoczęły się o godz. 5 rano i są prowadzone na drogach całego województwa podlaskiego. Mundurowi sprawdzają, czy kierujący nie wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Pierwsze wyniki akcji są niepokojące. Tylko przez dwie godziny policjanci zatrzymali 10 kierowców jadących „na podwójnym gazie”.

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38-latka miała blisko 2 promile

Najwyższy wynik odnotowano podczas kontroli w Knyszynie. Policjanci zatrzymali tam 38-letnią kobietę kierującą Mazdą. Badanie wykazało, że miała blisko 2 promile alkoholu.

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Policyjna akcja nie zakończy się w poniedziałek. Wzmożone kontrole trzeźwości na drogach Podlaskiego mają potrwać do wtorkowego poranka.