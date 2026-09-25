Uciekał ulicami Białegostoku. Jechał pod prąd i wjechał na chodnik pełen pieszych

Funkcjonariusze białostockiego oddziału prewencji otrzymali informację o samochodzie, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli Straży Granicznej. Opisywane renault zauważyli na Szosie Baranowickiej. Mimo wydanego przez policjantów polecenia prowadzący nie zatrzymał pojazdu. Wyminął radiowóz, gwałtownie przyspieszył i podjął ucieczkę w kierunku miasta.

Jechał pod prąd i chodnikiem

Według policyjnego komunikatu kierowca podczas ucieczki łamał kolejne przepisy i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jechał pod prąd, wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych, a także wjechał na chodnik, po którym poruszali się ludzie.

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Pościg zakończył się na ulicy Baranowickiej, gdzie mundurowi zatrzymali renault. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec Białegostoku.

Odjechał w trakcie kontroli granicznej

Policjanci ustalili, że wcześniej mężczyzna przyjechał na przejście graniczne w Bobrownikach. Podczas odprawy przekazał swoje dokumenty funkcjonariuszom Straży Granicznej, po czym odjechał, nie czekając na zakończenie kontroli.

22-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Następnie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy prowadzili z nim dalsze czynności.