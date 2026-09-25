Uciekł z odprawy paszportowej w Bobrownikach. Ścigał się z policją w Białymstoku

Mężczyzna przyjechał na przejście graniczne w Bobrownikach. Podczas odprawy paszportowej przekazał dokumenty funkcjonariuszom Straży Granicznej, a następnie odjechał, nie czekając na zakończenie kontroli.

Pościg po Białymstoku

Policjanci zauważyli opisywanego Renault na Szosie Baranowickiej w Białymstoku. Kierowca nie reagował na policyjne sygnały. Wyminął radiowóz, gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać. Swoją jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jechał między innymi pod prąd, wyprzedzał pojazdy na przejściu dla pieszych oraz poruszał się chodnikiem na którym byli piesi.

Policjanci na ulicy Baranowickiej zatrzymali Renault. 22-latkowi zabrano prawo jazdy i przekazano go funkcjonariuszom Straży Granicznej.