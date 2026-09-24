Dramat w Suwałkach! Żona wezwała policję, obywatelowi Mołdawii grozi deportacja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 8:36

Funkcjonariusze z Suwałk aresztowali 37-letniego Mołdawianina, który miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej rodziny. Oprócz groźby spędzenia pięciu lat za kratami zagranicznemu oprawcy grozi teraz przymusowe wydalenie z Polski.

Policjanci trzymają za ramiona zakutego w kajdanki mężczyznę. O aresztowaniu w Suwałkach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe

Cała sytuacja wyszła na jaw dzięki zgłoszeniu na numer alarmowy. Zrozpaczona kobieta poinformowała dyżurnego o bardzo agresywnym zachowaniu swojego pijanego partnera. Pod wskazany adres natychmiast wyruszyli mundurowi z wydziału patrolowego w Suwałkach i sprawnie obezwładnili awanturującego się 37-latka.

Śledczy ustalili w toku prowadzonych czynności, że domowy koszmar trwał nieprzerwanie od około dwunastu miesięcy. Agresor regularnie znieważał swoją partnerkę oraz zadawał jej ciosy po całym ciele. Świadkiem i ofiarą tych ataków był również syn pary, którego obcokrajowiec wielokrotnie szarpał oraz obrzucał wulgarnymi wyzwiskami.

Stróże prawa z urzędu uruchomili specjalną procedurę chroniącą ofiary przemocy poprzez założenie „Niebieskiej Karty”. Kiedy sprawca w końcu wytrzeźwiał w policyjnej celi, został oficjalnie oskarżony o znęcanie się nad bliskimi. Zgodnie z obowiązującym prawem grozi mu teraz kara sięgająca pięciu lat pozbawienia wolności.

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Zachowanie zatrzymanego zostało zakwalifikowane jako rażące zlekceważenie polskiego porządku prawnego. Z tego powodu mundurowi nawiązali współpracę ze Strażą Graniczną i złożyli formalny wniosek o natychmiastową deportację podejrzanego do jego rodzinnego państwa.

Służby nieustannie apelują o przerwanie zmowy milczenia wokół podobnych domowych tragedii. Szybka interwencja sąsiadów oraz samych poszkodowanych jest kluczowa, ponieważ ukrywanie takich problemów zazwyczaj prowadzi do niekontrolowanego wzrostu agresji ze strony sprawcy.

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