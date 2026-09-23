Pan Mariusz obezwładnił 11-latka z toporkiem. Opowiedział, co zobaczył

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-23 18:33

Pan Mariusz przebywał w szkole w Ptakach, gdy na korytarzu rozegrał się dramat. Ojciec jednego z uczniów zobaczył 11-letniego chłopca atakującego toporkiem 10-letnią Nikolę i natychmiast interweniował. Szczegóły zdarzenia opisał w rozmowie z „Faktem”.

Korytarz szkolny z drewnianą ławką i tablicą flipchart. O ataku w szkole w Ptakach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kardasz Adam / Super Express

Do wstrząsającego zajścia doszło 22 września chwilę przed godziną ósmą rano. W budynku przebywał wtedy pan Mariusz, który miał spotkać się z pedagogiem. „Czekałem z dokumentami na nauczycielkę. Nagle zobaczyłem, jak dzieci wybiegają ze świetlicy” – przekazał dziennikarzowi z „Faktu”.

– Na nr 112 wpłynęło zgłoszenie, ze w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennice. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, ze 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę – informowała we wtorek nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Zaraz potem mężczyzna zauważył 11-letniego Czarka, trzymającego w dłoni niebezpieczne narzędzie, z którym wcześniej wtargnął do placówki. Napastnik zdążył zadać 10-letniej Nikoli ciosy, raniąc ją m.in. w głowę i bark. Ojciec jednego z uczniów ruszył w stronę chłopca i odebrał mu niebezpieczne narzędzie. - Złapałem go za rękę, wyrzuciłem toporek i wepchnąłem go pod ławkę - powiedział pan Mariusz.

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Wkrótce po zdarzeniu na terenie placówki pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowana Nikola została zabrana do białostockiego szpitala, gdzie stopniowo wraca do zdrowia. Reporterzy zaobserwowali 10-latkę na oddziale, odpoczywającą pod bacznym okiem medyków oraz swojej matki.

Jeden z mieszkańców miejscowości wyznał w wywiadzie dla Radia Eska, że sprawca uczył się w jednej grupie z jego dzieckiem i nigdy nie sprawiał wrażenia osoby problematycznej. Dodał, że często spotykali się na osiedlu. Inny mieszkaniec miasteczka spekulował, że przyczyną agresji mogły być braki wychowawcze lub negatywny wpływ gier i materiałów z sieci.

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