Dramat w podstawówce. 11-latek zaatakował 10-latkę toporkiem

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-09-22 17:20

Przed godziną 8 na korytarzu szkoły podstawowej w miejscowości Ptaki pod Kolnem rozegrał się koszmar. 11-letni uczeń nagle wyszedł z łazienki trzymając toporek i rzucił się na 10-letnią Nikolę, wymierzając jej ciosy w głowę. Marcel Dobrowolski, świadek zdarzenia, relacjonuje, że widział ostatnie uderzenie. Uczniowie ruszyli na ratunek, ktoś wyrwał napastnikowi narzędzie, a nauczyciel wuefu założył dziewczynce opatrunek.

Dramat w szkole podstawowej w Ptakach. Jak doszło do brutalnego ataku 11-latka z toporkiem?

Społeczność szkolna wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. W środę przed rozpoczęciem zajęć na korytarzu doszło do wstrząsającego aktu przemocy, gdy 11-latek zaatakował toporkiem młodszą o rok uczennicę. Sytuację opanował pan Mariusz, ojciec jednego z uczniów, który akurat przebywał w budynku i błyskawicznie zainterweniował, powstrzymując napastnika przed dalszym zadawaniem ciosów.

Poszkodowana dziesięciolatka została natychmiast przewieziona do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Doznała ran głowy. Mimo ogromnego szoku, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, co potwierdzają medycy. Aneta Łukowska, rzeczniczka białostockiego UDSK, poinformowała, że u dziewczynki przeprowadzono tomografię komputerową głowy i prowadzona jest kolejna diagnostyka. Stan pacjentki jest stabilny, choć pozostanie na obserwacji przez najbliższy czas. Przez cały pobyt w szpitalu towarzyszy jej rodzina.

Dlaczego 11-latek rzucił się z toporkiem na koleżankę?

Przyczyny tego brutalnego incydentu pozostają zagadką. Młody sprawca został natychmiast zatrzymany, a jego sprawą zajmie się wkrótce sąd rodzinny. Matka naocznego świadka zdarzenia, 47-letnia Bożena Dobrowolska próbuje zrozumieć powody, dla których 11-letni chłopak posunął się do tak skrajnej agresji. Kobieta ze łzami w oczach przyznaje, że cała ta sytuacja jest dla wszystkich niewyobrażalnym szokiem.

Budynek szkoły w Ptakach. Obok Bożena Dobrowolska z synem Marcelem. O ataku w podstawówce przeczytasz na Eska Białystok.
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