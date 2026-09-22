Prawie 30 tys. cudzoziemców pracuje w Podlaskiem. Skąd przyjeżdżają?

W całej Polsce liczba ubezpieczonych obcokrajowców wzrosła w ciągu siedmiu miesięcy o ponad 62,4 tys. i osiągnęła 1 mln 351 tys. Cudzoziemcy stanowią obecnie 8,2 proc. wszystkich ubezpieczonych.

W Podlaskiem najliczniejszą grupą są Białorusini – 13,8 tys. osób. Drugie miejsce zajmują Ukraińcy, których jest ponad 9,2 tys. Dalej znaleźli się obywatele Filipin – 799 osób, Gruzji – 668 oraz Kolumbii – 631. Jak podaje ZUS, spośród tych grup spadła jedynie liczba ubezpieczonych Gruzinów.

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W regionie pracują także obywatele Indonezji – 541 osób, Nepalu – 427, Bangladeszu – 403, Rosji – 381 oraz Turkmenistanu – 254.

Ponad połowę ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce, dokładnie 56,2 proc., stanowią pracownicy. Kolejne 36,6 proc. wykonuje pracę na podstawie umów agencyjnych, zlecenia lub umów o świadczenie usług. Około 60 proc. wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców to mężczyźni.

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